Около 600 иностранцев покинут 2 ноября сектор Газа, россиян в списке нет
КПП Рафах: Россиян нет в списке людей, которые 2 ноября покинут сектор Газа
Пограничная служба сектора Газа опубликовала список людей, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. При этом россиян в перечне нет.
В списке указаны имена почти 600 иностранцев. В их числе граждане Японии, Болгарии, Австрии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в списке значатся имена 400 американских граждан.
Напомним, что Египет открыл КПП Рафах на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством. В ООН заявили, что территорию Газы покинули около 500 иностранцев через КПП Рафах. Позже посол России в Израиле Викторов сообщил, что 600 россиян ждут эвакуации из зоны боевых действий.
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