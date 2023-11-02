Стало известно число россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа

Сотни россиян и граждан стран СНГ продолжают ожидать эвакуации из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, дипломаты прикладывают все усилия, чтобы вызволить их из зоны боевых действий.

Глава диппредставительства подчеркнул, что в настоящее время переговоры по этому вопросу ведутся с Египтом. Москва ждёт от Каира сигнала о выводе беженцев через пункт пропуска Рафах и их дальнейшей эвакуации на автобусах и самолётах.

"Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем", — отметил Викторов в эфире телеканала "Звезда".