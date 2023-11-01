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1 ноября, 15:59

МИД передал Египту, Израилю и Палестине список ожидающих эвакуацию из Газы россиян

МИД передал данные по эвакуирующимся из Газы россиянам задействованным странам

Москва предоставила всю доступную информацию о желающих эвакуироваться из сектора Газа россиянах властям задействованных в вывозе людей стран — Египта, Израиля и Палестины. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена", сказано в публикации.

При этом в ведомстве призвали граждан России не пренебрегать мерами безопасности, так как ситуация в Газе остаётся крайне тяжёлой. МИД также просит россиян внимательно следить за сообщениями министерства и дипломатических миссий РФ.

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Ранее Египет открыл КПП Рафах на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством. Момент, когда люди начинали покидать эксклав, попал на видео.

Обложка ©

Getty Images / Ali Jadallah

Юрий Лысенко
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