МИД передал Египту, Израилю и Палестине список ожидающих эвакуацию из Газы россиян

Москва предоставила всю доступную информацию о желающих эвакуироваться из сектора Газа россиянах властям задействованных в вывозе людей стран — Египта, Израиля и Палестины. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена", — сказано в публикации.

При этом в ведомстве призвали граждан России не пренебрегать мерами безопасности, так как ситуация в Газе остаётся крайне тяжёлой. МИД также просит россиян внимательно следить за сообщениями министерства и дипломатических миссий РФ.