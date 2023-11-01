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1 ноября, 08:47

Египет открыл единственный КПП на границе с сектором Газа

Египет открыл КПП "Рафах", чтобы раненые и иностранцы покинули сектор Газа

Египет открыл КПП "Рафах" на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством, пишет AFP. На видео — момент, когда люди начинают покидать эксклав.

Египет открыл единственный КПП на границе с сектором Газа. Видео © X (ранее Twitter) / NewsAlerts Global / DailyNewsEgypt

"Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам", — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, первая группа палестинцев с двойным гражданством уже перешла в Египет. Её численность не уточняется.

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Тем временем Египет пригнал к КПП "Рафах" десятки танков. Власти африканского государства опасаются наплыва палестинских беженцев.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / DailyNewsEgypt

Матвей Константинов
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