Египет открыл КПП "Рафах" на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством, пишет AFP. На видео — момент, когда люди начинают покидать эксклав.

Египет открыл единственный КПП на границе с сектором Газа. Видео © X (ранее Twitter) / NewsAlerts Global / DailyNewsEgypt

"Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам", — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, первая группа палестинцев с двойным гражданством уже перешла в Египет. Её численность не уточняется.