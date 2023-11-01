В ООН назвали зверством удар по лагерю беженцев в Газе, где погибли сотни человек
Замгенсека ООН Гриффитс назвал зверством удар по лагерю беженцев в Газе
Последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Обложка © Getty Images / Stringer
Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибли сотни человек, является очередным зверством в отношении жителей анклава. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в ещё более ужасающую фазу со всё более ужасающими гуманитарными последствиями", — говорится в его заявлении.
Напомним, накануне израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, в том числе много женщин и детей, а также семь заложников. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны". А 1 ноября Джебалию снова обстреляли, в результате погибшими числятся десятки человек.