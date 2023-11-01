В ООН назвали зверством удар по лагерю беженцев в Газе, где погибли сотни человек

Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибли сотни человек, является очередным зверством в отношении жителей анклава. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в ещё более ужасающую фазу со всё более ужасающими гуманитарными последствиями", — говорится в его заявлении.