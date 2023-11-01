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1 ноября, 14:17

В ООН назвали зверством удар по лагерю беженцев в Газе, где погибли сотни человек

Замгенсека ООН Гриффитс назвал зверством удар по лагерю беженцев в Газе

<p>Последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Обложка © Getty Images / Stringer</p>

Последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Обложка © Getty Images / Stringer

Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибли сотни человек, является очередным зверством в отношении жителей анклава. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в ещё более ужасающую фазу со всё более ужасающими гуманитарными последствиями", говорится в его заявлении.

Появилось ужасающее видео из лагеря в Джебалии, где Израиль убил десятки беженцев повторным ударом

Появилось ужасающее видео из лагеря в Джебалии, где Израиль убил десятки беженцев повторным ударом

Напомним, накануне израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, в том числе много женщин и детей, а также семь заложников. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны". А 1 ноября Джебалию снова обстреляли, в результате погибшими числятся десятки человек.

Александра Вишнякова
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