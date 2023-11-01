Около 500 иностранцев покинули Газу, среди них могут быть россияне
В ООН заявили, что около 500 иностранцев покинули сектор Газа через КПП Рафах
Около 500 иностранцев выехали с территории сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. В их числе могут быть россияне. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, всемирной организации также удалось провести "некоторую ротацию сотрудников ООН", работающих на месте. Информацию от Дюжаррика об эвакуации иностранных граждан через Рафах подтвердили в МИД РФ. Но министерство не уточнило информацию о том, были ли среди них россияне.
Напомним, ранее Египет открыл КПП Рафах на границе с сектором Газа для выхода раненых палестинцев, а также иностранцев и лиц с двойным гражданством. Момент, когда люди начинали покидать эксклав, попал на видео.
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