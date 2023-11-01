Около 500 иностранцев покинули Газу, среди них могут быть россияне

Около 500 иностранцев выехали с территории сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. В их числе могут быть россияне. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, всемирной организации также удалось провести "некоторую ротацию сотрудников ООН", работающих на месте. Информацию от Дюжаррика об эвакуации иностранных граждан через Рафах подтвердили в МИД РФ. Но министерство не уточнило информацию о том, были ли среди них россияне.