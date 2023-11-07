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7 ноября, 07:22

Захарова удивилась молчанию МАГАТЭ после угроз Израиля сбросить ядерную бомбу на Газу

Захарова заявила, что слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе озадачивают

Высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о том, что по сектору Газа может быть нанесён ядерный удар, заставляет задуматься о наличии у израильской стороны такого вооружения. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один: получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" — пояснила она.

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Ранее сообщалось, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Позже он попытался оправдаться, что это была "метафора" и его не так поняли.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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