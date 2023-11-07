Захарова удивилась молчанию МАГАТЭ после угроз Израиля сбросить ядерную бомбу на Газу
Захарова заявила, что слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе озадачивают
Высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о том, что по сектору Газа может быть нанесён ядерный удар, заставляет задуматься о наличии у израильской стороны такого вооружения. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один: получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" — пояснила она.
Ранее сообщалось, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Позже он попытался оправдаться, что это была "метафора" и его не так поняли.
ТАСС / Александр Рюмин