Захарова удивилась молчанию МАГАТЭ после угроз Израиля сбросить ядерную бомбу на Газу

Высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о том, что по сектору Газа может быть нанесён ядерный удар, заставляет задуматься о наличии у израильской стороны такого вооружения. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один: получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" — пояснила она.