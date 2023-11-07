Египет принял 1,4 тысячи иностранцев из Газы с начала конфликта

В Египет из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах эвакуировалось почти полторы тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает местный новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По данным издания, только за прошедший день в Страну пирамид прибыло почти 330 иностранцев. Всего же в настоящее время с начала конфликта на Ближнем Востоке Каиром было принято порядка 1,4 тыс. человек, имеющих гражданство 60 арабских и других государств.