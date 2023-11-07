Египет принял 1,4 тысячи иностранцев из Газы с начала конфликта
Al-Youm as-Sabia: В Египет из сектора Газа эвакуировано 1,4 тысячи иностранцев
В Египет из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах эвакуировалось почти полторы тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает местный новостной портал Al-Youm as-Sabia.
По данным издания, только за прошедший день в Страну пирамид прибыло почти 330 иностранцев. Всего же в настоящее время с начала конфликта на Ближнем Востоке Каиром было принято порядка 1,4 тыс. человек, имеющих гражданство 60 арабских и других государств.
А говоря о российских гражданах, которые до сих пор находятся в зоне израильско-палестинского конфликта, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дипломаты делают всё возможное, чтобы вернуть их обратно на родину. Желающих покинуть сектор Газа довольно много, однако ситуация усложняется некоторыми нюансами.
Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto