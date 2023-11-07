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7 ноября, 14:14

Египет принял 1,4 тысячи иностранцев из Газы с начала конфликта

Al-Youm as-Sabia: В Египет из сектора Газа эвакуировано 1,4 тысячи иностранцев

В Египет из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах эвакуировалось почти полторы тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает местный новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По данным издания, только за прошедший день в Страну пирамид прибыло почти 330 иностранцев. Всего же в настоящее время с начала конфликта на Ближнем Востоке Каиром было принято порядка 1,4 тыс. человек, имеющих гражданство 60 арабских и других государств.

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А говоря о российских гражданах, которые до сих пор находятся в зоне израильско-палестинского конфликта, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дипломаты делают всё возможное, чтобы вернуть их обратно на родину. Желающих покинуть сектор Газа довольно много, однако ситуация усложняется некоторыми нюансами.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto

Николь Вербер
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