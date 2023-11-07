Песков: Дипломаты пытаются вернуть россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на все сложности, дипломаты продолжают заниматься возвращением россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, тех, кто хочет покинуть сектор Газа, довольно много. Однако просто вывезти людей с палестинской территории нельзя — для этого необходимо согласование и других сторон. В настоящее время Москва находится с ними в постоянном контакте.

"Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь тоже свои требования. Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься", — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что есть сложности и с доставкой гуманитарной помощи в Газу. По его словам, помощь находящимся в зоне конфликта людям оказывает не только Россия, но и другие страны.

"К сожалению, помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объёме только через территорию Египта, через КПП Рафах, который работает в очень ограниченном режиме, и, к сожалению, в нужном объёме помощь туда не может быть доставлена", — добавил он.

Песков заверил, что Москва продолжит все контакты с Палестиной, Израилем и Египтом, чтобы и дальше была возможность обеспечивать население необходимыми вещами.