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7 ноября, 01:12

Нетаньяху: Израиль согласен с необходимостью снабжать сектор Газа гумпомощью

Власти Израиля не отрицают, что сектор Газа нуждается в поставках гуманитарной помощи. Соответствующее заявление в интервью телекомпании ABC, сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь. Мы это делаем, координируясь с нашими американскими друзьями и президентом Джо Байденом", — уточнил политик, добавив, что безопасность Газы по завершении конфликта будет лежать на Иерусалиме.

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Также премьер обсудил возможное присоединение Ирана и Ливана к палестино-израильскому конфликту. В этом случае, пригрозил Нетаньяху, противников ЦАХАЛ будет ожидать жёсткая реакция.

"Ответ будет очень-очень мощным. Я надеюсь, они не совершат эту ошибку", — резюмировал он.

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А днём ранее Россия отправила жителям Газы сразу два самолёта гуманитарной помощи. Общая масса полезного груза — 60 тонн, рассказывал Лайф.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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