Нетаньяху: Израиль согласен с необходимостью снабжать сектор Газа гумпомощью

Власти Израиля не отрицают, что сектор Газа нуждается в поставках гуманитарной помощи. Соответствующее заявление в интервью телекомпании ABC, сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь. Мы это делаем, координируясь с нашими американскими друзьями и президентом Джо Байденом", — уточнил политик, добавив, что безопасность Газы по завершении конфликта будет лежать на Иерусалиме.

Также премьер обсудил возможное присоединение Ирана и Ливана к палестино-израильскому конфликту. В этом случае, пригрозил Нетаньяху, противников ЦАХАЛ будет ожидать жёсткая реакция.

"Ответ будет очень-очень мощным. Я надеюсь, они не совершат эту ошибку", — резюмировал он.