ОАЭ развернут в Газе полевой госпиталь для помощи раненым палестинцам
В рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" Объединённые Арабские Эмираты развернут в секторе Газа полевой госпиталь. Соответствующее распоряжение дал президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
Для ухода за ранеными палестинцами будут набираться волонтёры среди медработников и благотворителей. Пациенты смогут рассчитывать на поддержку и предоставление любых предметов первой необходимости.
"ОАЭ в соответствии с распоряжениями президента создают интегрированный полевой госпиталь на территории сектора Газа в рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" для оказания необходимой медицинской помощи палестинским братьям", — сказано в сообщении государственного агентства новостей WAM.
Ранее Армия обороны Израиля не брезговала наносить удары по учреждениям здравоохранения в Газе. Одной из последних от обстрела пострадала больница Аль-Шифа, персонал которой занимался эвакуацией раненых. В результате трагедии погибло 15 человек.
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