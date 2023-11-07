ОАЭ развернут в Газе полевой госпиталь для помощи раненым палестинцам

В рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" Объединённые Арабские Эмираты развернут в секторе Газа полевой госпиталь. Соответствующее распоряжение дал президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Для ухода за ранеными палестинцами будут набираться волонтёры среди медработников и благотворителей. Пациенты смогут рассчитывать на поддержку и предоставление любых предметов первой необходимости.