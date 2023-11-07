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6 ноября, 21:47

ОАЭ развернут в Газе полевой госпиталь для помощи раненым палестинцам

В рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" Объединённые Арабские Эмираты развернут в секторе Газа полевой госпиталь. Соответствующее распоряжение дал президент страны Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Для ухода за ранеными палестинцами будут набираться волонтёры среди медработников и благотворителей. Пациенты смогут рассчитывать на поддержку и предоставление любых предметов первой необходимости.

"ОАЭ в соответствии с распоряжениями президента создают интегрированный полевой госпиталь на территории сектора Газа в рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" для оказания необходимой медицинской помощи палестинским братьям", — сказано в сообщении государственного агентства новостей WAM.

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 10 тысяч

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 10 тысяч

Ранее Армия обороны Израиля не брезговала наносить удары по учреждениям здравоохранения в Газе. Одной из последних от обстрела пострадала больница Аль-Шифа, персонал которой занимался эвакуацией раненых. В результате трагедии погибло 15 человек.

Обложка ©

Flickr / KateRPR

Илья Пушкарев
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