Число жертв израильских ударов в Газе превысило 10 тысяч
Минздрав Палестины: Число погибших в Газе достигло 10 022, из них 4104 — дети
В секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил Минздрав анклава.
В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения не справляется с возросшей нагрузкой, повреждены больницы, оборудование и машины скорой помощи, что способствует росту количества жертв. Кроме того, без помощи и лекарств остаются палестинцы с другими заболеваниями, на которых у врачей не остаётся времени. Минздрав призвал Израиль "незамедлительно создать гуманитарные коридоры для ввоза в Газу медикаментов и топлива и вывоза раненых".
Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о 2500 поражённых целях в Газе в ходе наземной операции. Израильская сторона заявила, что будет действовать, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Прошлой ночью в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибло более 200 человек.
ТАСС / АР / Hatem Moussa