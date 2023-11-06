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6 ноября, 13:45

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 10 тысяч

Минздрав Палестины: Число погибших в Газе достигло 10 022, из них 4104 — дети

В секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил Минздрав анклава.

В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения не справляется с возросшей нагрузкой, повреждены больницы, оборудование и машины скорой помощи, что способствует росту количества жертв. Кроме того, без помощи и лекарств остаются палестинцы с другими заболеваниями, на которых у врачей не остаётся времени. Минздрав призвал Израиль "незамедлительно создать гуманитарные коридоры для ввоза в Газу медикаментов и топлива и вывоза раненых".

Авиация ЦАХАЛ поразила 450 целей в Газе за сутки, убит один из командиров ХАМАС

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Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о 2500 поражённых целях в Газе в ходе наземной операции. Израильская сторона заявила, что будет действовать, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Прошлой ночью в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибло более 200 человек.

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ТАСС / АР / Hatem Moussa

Татьяна Миссуми
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