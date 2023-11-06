Число жертв израильских ударов в Газе превысило 10 тысяч

В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения не справляется с возросшей нагрузкой, повреждены больницы, оборудование и машины скорой помощи, что способствует росту количества жертв. Кроме того, без помощи и лекарств остаются палестинцы с другими заболеваниями, на которых у врачей не остаётся времени. Минздрав призвал Израиль "незамедлительно создать гуманитарные коридоры для ввоза в Газу медикаментов и топлива и вывоза раненых".