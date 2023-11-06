Авиация ЦАХАЛ поразила 450 целей в Газе за сутки, убит один из командиров ХАМАС
ЦАХАЛ заявила об атаках истребителями по 450 объектам ХАМАС за сутки
Авиация армии Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки ударила по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, был захвачен один из военных лагерей палестинского движения. Об этом сообщает пресс-служба израильских войск.
"За минувшие сутки истребители ВВС атаковали около 450 объектов террористической организации ХАМАС, в том числе военные комплексы, наблюдательные пункты, противотанковые посты и многое другое. Кроме того, силы ВМФ атаковали штабы, пусковые позиции противотанковых ракет и другие наблюдательные пункты террористической организации", — говорится в публикации ЦАХАЛ.
Кроме того, сухопутные подразделения израильских войск захватили контроль над военным лагерем ХАМАС в секторе Газа. По заявлениям ЦАХАЛ, на его территории находятся наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные коммуникации. В ходе захвата было убито несколько бойцов палестинского движения.
А ещё в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о том, что с помощью авиаударов удалось ликвидировать несколько бойцов палестинского движения, в числе которых был и Джамаль Мусса. Он отвечал за организацию спецопераций в ХАМАС.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ озвучила обновлённые данные по потерям в живой силе с начала эскалации в секторе Газа. Согласно опубликованной информации, боевые действия унесли жизни 347 израильских солдат.
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