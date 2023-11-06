Авиация ЦАХАЛ поразила 450 целей в Газе за сутки, убит один из командиров ХАМАС

Авиация армии Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки ударила по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, был захвачен один из военных лагерей палестинского движения. Об этом сообщает пресс-служба израильских войск.

"За минувшие сутки истребители ВВС атаковали около 450 объектов террористической организации ХАМАС, в том числе военные комплексы, наблюдательные пункты, противотанковые посты и многое другое. Кроме того, силы ВМФ атаковали штабы, пусковые позиции противотанковых ракет и другие наблюдательные пункты террористической организации", — говорится в публикации ЦАХАЛ.

Кроме того, сухопутные подразделения израильских войск захватили контроль над военным лагерем ХАМАС в секторе Газа. По заявлениям ЦАХАЛ, на его территории находятся наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные коммуникации. В ходе захвата было убито несколько бойцов палестинского движения.

А ещё в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о том, что с помощью авиаударов удалось ликвидировать несколько бойцов палестинского движения, в числе которых был и Джамаль Мусса. Он отвечал за организацию спецопераций в ХАМАС.