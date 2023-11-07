Израиль заподозрили в затягивании ситуации с вывозом россиян из Газы

Для эвакуации россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия на вывоз. Об этом во вторник, 7 ноября, информирует ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

Посольство России неоднократно ставило перед израильской стороной этот вопрос и получало в ответ заверения в том, что он будет решён положительно. Однако действенных подвижек, по словам собеседника агентства, пока не наблюдается.

"К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП Рафах", — говорится в сообщении.