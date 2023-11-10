На севере Газы закрывается единственная больница с родильным отделением

Единственное медицинское учреждение с родильным отделением, расположенное на севере сектора Газа, объявило о скором закрытии. Как говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), больница закроется из-за нехватки топлива.

"Больница "Аль-Авда", единственный поставщик услуг по родовспоможению в северной части Газы, также предупредила о скором закрытии", — сказано в отчёте.

Также в документе сообщается о том, что больница "Аль-Кудс" была вынуждена закрыть ключевые службы. По данным всемирной организации, причина та же — отсутствие электричества.