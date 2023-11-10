На севере Газы закрывается единственная больница с родильным отделением
ООН: Из-за нехватки топлива на севере Газы закрывается больница с роддомом
Единственное медицинское учреждение с родильным отделением, расположенное на севере сектора Газа, объявило о скором закрытии. Как говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), больница закроется из-за нехватки топлива.
"Больница "Аль-Авда", единственный поставщик услуг по родовспоможению в северной части Газы, также предупредила о скором закрытии", — сказано в отчёте.
Также в документе сообщается о том, что больница "Аль-Кудс" была вынуждена закрыть ключевые службы. По данным всемирной организации, причина та же — отсутствие электричества.
Напомним, в воскресенье, 5 ноября, палестинское бюро Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в секторе Газа было повреждено пять больниц, в том числе детская и психиатрическая. А во вторник, 7 ноября, Минздрав Палестины заявил об обстреле семи больниц в секторе Газа за несколько часов. Из-за атак ЦАХАЛ и нехватки топлива в эксклаве выведено из строя 18 больниц и 40 центров первичной медпомощи, уничтожено 40 машин скорой помощи.