Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля
Палестинский фотограф показал обстановку в больнице "Аш-Шифа", осаждённой ЦАХАЛ
Обстановка в осаждённой ЦАХАЛ больнице "Аш-Шифа" в Газе 12 ноября 2023 года. Кадр из видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ahmed_al_arini22
Палестинский фотограф Ахмед Аль-Арини показал на своей странице в соцсети, что творится внутри больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую окружили израильские военные и не дают доставить туда медикаменты, продовольствие и кислород.
Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ahmed_al_arini22
На кадрах пациенты лежат прямо на полу, среди них много детей, в том числе младенцев. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия назвал ложью заявление израильских властей о том, что клиника якобы не блокирована солдатами ЦАХАЛ. Главврач подчеркнул, что никто не может покинуть больницу, израильские военные тут же открывают огонь, при этом уже нет никаких условий для оказания медпомощи.
"Утверждения израильтян о безопасном проходе не соответствуют действительности. Два человека, попытавшиеся эвакуироваться, подверглись нападению", — сказал Абу Сальмия телеканалу Al Hadath.
Он обратился к мировой общественности с призывом помочь эвакуировать из "Аш-Шифы" около 700 пациентов, которые сейчас оказались между смертью и жизнью.
Напомним, 7 октября Израиль начал массированный обстрел сектора Газа, включая гражданские объекты, после совершённой террористической атаки радикалами ХАМАС. Израильская армия блокировала Газу, где теперь не хватает медикаментов, продовольствия и воды. Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 младенцев могут погибнуть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за нехватки топлива, лекарств и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Израильские войска взяли клинику в окружение под предлогом якобы нахождения там бойцов ХАМАС. Пять пациентов уже умерли в реанимации "Аш-Шифы" из-за отсутствия кислорода.