Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля

Палестинский фотограф Ахмед Аль-Арини показал на своей странице в соцсети, что творится внутри больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую окружили израильские военные и не дают доставить туда медикаменты, продовольствие и кислород.

Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ahmed_al_arini22

На кадрах пациенты лежат прямо на полу, среди них много детей, в том числе младенцев. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия назвал ложью заявление израильских властей о том, что клиника якобы не блокирована солдатами ЦАХАЛ. Главврач подчеркнул, что никто не может покинуть больницу, израильские военные тут же открывают огонь, при этом уже нет никаких условий для оказания медпомощи.

"Утверждения израильтян о безопасном проходе не соответствуют действительности. Два человека, попытавшиеся эвакуироваться, подверглись нападению", — сказал Абу Сальмия телеканалу Al Hadath.