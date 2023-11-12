Нетаньяху заявил о плане Израиля полностью контролировать Газу
Нетаньяху: Израиль демилитаризует сектор Газа и будет держать его под контролем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © AP / TASS / Abir Sultan
Сектор Газа по окончании военных действий должен быть полностью демилитаризован, Израиль сохранит контроль за безопасностью в анклаве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Чтобы гарантировать, что угрозы не будет, в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности... потому что резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносит по нам удары", — сказал политик на пресс-конференции, которую транслировал официальный ютуб-канал.
По его словам, у власти в секторе Газа неприемлемы радикалы, поэтому ХАМАС там точно не будет. Гражданская администрация не должна учить детей ненависти к израильтянам, чтобы те не мечтали "уничтожать государство Израиль".
Ранее старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа и после завершения операции. По его словам, речь не идёт об оккупации анклава: Израиль заинтересован в том, чтобы местные жители сами управляли территорией и им была бы обеспечена международная поддержка.