Нетаньяху заявил о плане Израиля полностью контролировать Газу

Сектор Газа по окончании военных действий должен быть полностью демилитаризован, Израиль сохранит контроль за безопасностью в анклаве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Чтобы гарантировать, что угрозы не будет, в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности... потому что резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносит по нам удары", — сказал политик на пресс-конференции, которую транслировал официальный ютуб-канал.

По его словам, у власти в секторе Газа неприемлемы радикалы, поэтому ХАМАС там точно не будет. Гражданская администрация не должна учить детей ненависти к израильтянам, чтобы те не мечтали "уничтожать государство Израиль".