Израиль намерен оставить военных в Газе после завершения операции
Советник Нетаньяху Регев: Израильские силы безопасности останутся в секторе Газа
Силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа и после завершения операции. Об этом CNN заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
"Когда это закончится и мы победим ХАМАС, будет важно, чтобы террористические элементы, такие как ХАМАС, не возродились. <...> ...Придётся обеспечить присутствие израильских сил безопасности", — объяснил он.
По словам Регева, речь не идёт об оккупации анклава: Израиль заинтересован в том, чтобы местные жители сами управляли территорией и им была бы обеспечена международная поддержка. Он надеется, что к восстановлению "демилитаризованного" сектора Газа можно будет привлечь арабские страны.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов обеспечивать порядок в секторе Газа после завершения своей военной операции. По его словам, страна будет нести общую ответственность за безопасность, "потому что мы видели, что происходит, когда у нас её нет".
AP / TASS / Ariel Schalit