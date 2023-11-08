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8 ноября, 04:11

Израиль намерен оставить военных в Газе после завершения операции

Советник Нетаньяху Регев: Израильские силы безопасности останутся в секторе Газа

Силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа и после завершения операции. Об этом CNN заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Когда это закончится и мы победим ХАМАС, будет важно, чтобы террористические элементы, такие как ХАМАС, не возродились. <...> ...Придётся обеспечить присутствие израильских сил безопасности", — объяснил он.

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По словам Регева, речь не идёт об оккупации анклава: Израиль заинтересован в том, чтобы местные жители сами управляли территорией и им была бы обеспечена международная поддержка. Он надеется, что к восстановлению "демилитаризованного" сектора Газа можно будет привлечь арабские страны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов обеспечивать порядок в секторе Газа после завершения своей военной операции. По его словам, страна будет нести общую ответственность за безопасность, "потому что мы видели, что происходит, когда у нас её нет".

Обложка ©

AP / TASS / Ariel Schalit

Лариса Сафронова
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