Израиль пообещал обеспечить безопасность в Газе после завершения военной операции

Израиль готов обеспечивать безопасность в секторе Газа после завершения в анклаве своей военной операции. С таким заявлением, как сообщает ABC News, выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, что Израиль будет в течение неопределённого периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас её нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, то, что у нас есть, — это вспышка террора ХАМАС в масштабах, которые мы не могли себе представить", — сказал Нетаньяху.

В беседе с телеканалом представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США и Израиль пытаются договориться о том, как будет устроено управление в анклаве после завершения операции. При этом, по словам Кирби, пока ни к какому решению стороны не пришли, а Вашингтон в то же время ведёт переговоры с другими партнёрами на Ближнем Востоке.