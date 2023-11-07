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7 ноября, 07:13

Израиль пообещал обеспечить безопасность в Газе после завершения военной операции

Нетаньяху: Израиль готов взять ответственность за безопасность в секторе Газа

Израиль готов обеспечивать безопасность в секторе Газа после завершения в анклаве своей военной операции. С таким заявлением, как сообщает ABC News, выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, что Израиль будет в течение неопределённого периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас её нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, то, что у нас есть, — это вспышка террора ХАМАС в масштабах, которые мы не могли себе представить", — сказал Нетаньяху.

В беседе с телеканалом представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США и Израиль пытаются договориться о том, как будет устроено управление в анклаве после завершения операции. При этом, по словам Кирби, пока ни к какому решению стороны не пришли, а Вашингтон в то же время ведёт переговоры с другими партнёрами на Ближнем Востоке.

Израиль согласился делать в Газе "небольшие паузы" ради заложников

Израиль согласился делать в Газе "небольшие паузы" ради заложников

Как писал Лайф ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью обеспечивать жителей Газы продовольствием, одеждой и лекарствами. Этот вопрос обсуждается совместно с США, подчеркнул премьер-министр.

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ТАСС / AP / Hatem Moussa

Максим Плетнёв
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