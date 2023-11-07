Израиль согласился делать в Газе "небольшие паузы" ради заложников
Нетаньяху: ЦАХАЛ допускает "небольшие паузы" в Газе ради гумпомощи и заложников
Армия обороны Израиля не станет полностью прекращать огонь в секторе Газа, но готова делать краткосрочные перерывы в операции. Они будут использоваться для вызволения некоторых узников, сообщил в интервью ABC премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же небольшие паузы — час здесь, час там, — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", — отметил политик.
Также Нетаньяху рассказал журналистам, что согласен с необходимостью обеспечивать жителей Газы продовольствием, одеждой и лекарствами. Этот вопрос Израиль изучает совместно с Соединёнными Штатами, подчеркнул премьер-министр.
Незадолго до заявлений о гумпомощи палестинцам израильский министр по делам Иерусалима и наследию допустил использование ядерного оружия в секторе Газа. Впрочем, неаккуратное заявление стоило политику карьеры.
Flickr / Prime Minister of Israel