Израиль согласился делать в Газе "небольшие паузы" ради заложников

Армия обороны Израиля не станет полностью прекращать огонь в секторе Газа, но готова делать краткосрочные перерывы в операции. Они будут использоваться для вызволения некоторых узников, сообщил в интервью ABC премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же небольшие паузы — час здесь, час там, — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", — отметил политик.