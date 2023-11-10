Израиль договорился с ХАМАС о частичном обмене пленных, узнали СМИ

Израиль договорился с движением ХАМАС обменять палестинских женщин и детей на 100 израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Достигнута договорённость об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в сообщении.

Отметим, что официально ни Израиль, ни ХАМАС не сообщали о таком обмене.