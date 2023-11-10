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10 ноября, 15:15

Израиль договорился с ХАМАС о частичном обмене пленных, узнали СМИ

Al Arabiya: Израиль обменяет палестинских женщин и детей на сто заложниц у ХАМАС

Израиль договорился с движением ХАМАС обменять палестинских женщин и детей на 100 израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Достигнута договорённость об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в сообщении.

Отметим, что официально ни Израиль, ни ХАМАС не сообщали о таком обмене.

В ХАМАС раскрыли условие для освобождения заложников

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не станет полностью прекращать огонь в секторе Газа, но готова делать "краткосрочные перерывы" в операции ради освобождения заложников. ХАМАС же заявляло, что не освободит израильских узников без прекращения огня.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Наталья Исакова
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