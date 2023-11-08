В ХАМАС раскрыли условие для освобождения заложников

Радикальное движение ХАМАС готово освободить заложников только в рамках сделки по их обмену на соратников, которые находятся ныне в тюрьмах Израиля. Об этом сообщили представители военного крыла группировки — Бригады аль-Кассама.

"Вопрос [освобождения] заложников всё ещё рассматривается нами. Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы — это [заключение] сделки по их полному или частичному обмену", — говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды.

Он добавил, что в израильских тюрьмах содержатся бойцы группировки ХАМАС, а также палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.