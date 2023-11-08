В G7 потребовали от ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий
ANSA: Главы МИД G7 потребовали от ХАМАС немедленно освободить заложников в Газе
Страны "Большой семёрки" осуждают атаки ХАМАС на Израиль, требуют освобождения всех заложников, а также выступают за гуманитарную паузу в вооружённом конфликте. Об этом говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 по итогам встречи в Токио.
"Однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля", — приводит итальянское ANSA текст документа.
Также в коммюнике сказано о праве Израиля на защиту своего народа в соответствии с международным правом. Кроме того, там содержится требование об освобождении всех заложников без каких-либо предварительных условий.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что ЦАХАЛ может делать краткосрочные перерывы в операции ради заложников. Впрочем, полностью прекращать огонь израильские войска не намерены, добавил он.
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