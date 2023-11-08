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8 ноября, 09:46

В G7 потребовали от ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

ANSA: Главы МИД G7 потребовали от ХАМАС немедленно освободить заложников в Газе

Страны "Большой семёрки" осуждают атаки ХАМАС на Израиль, требуют освобождения всех заложников, а также выступают за гуманитарную паузу в вооружённом конфликте. Об этом говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 по итогам встречи в Токио.

"Однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля", — приводит итальянское ANSA текст документа.

Также в коммюнике сказано о праве Израиля на защиту своего народа в соответствии с международным правом. Кроме того, там содержится требование об освобождении всех заложников без каких-либо предварительных условий.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что ЦАХАЛ может делать краткосрочные перерывы в операции ради заложников. Впрочем, полностью прекращать огонь израильские войска не намерены, добавил он.

Обложка ©

Getty Images / Ahmad Hasaballah

Наталья Исакова
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