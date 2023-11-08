Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 23:21

Байден приказал Нетаньяху объявить трёхдневную паузу в обстрелах Газы

Axios: Байден призвал Нетаньяху сделать паузу в Газе для вызволения пленников

Американский лидер Джозеф Байден попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху дать добро на трёхдневную паузу в военной операции в Газе, передаёт Axios. Краткосрочное перемирие, считает президент США, необходимо для вызволения удерживаемых ХАМАС заложников.

По сведениям источников издания, параллельно с палестинской группировкой ведутся переговоры об освобождении 10–15 узников. Пауза потребуется членам движения для верификации личностей пленников.

"Байден призвал Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", — отметили в Axios, добавив, что премьер Израиля скептически отнёсся к предложению Вашингтона.

Нетаньяху приказал бомбить Газу "до победы" даже вопреки протестам друзей

Нетаньяху приказал бомбить Газу "до победы" даже вопреки протестам друзей

Днём ранее Нетаньяху допустил, что ЦАХАЛ может делать краткосрочные перерывы в операции ради заложников. Впрочем, полностью прекращать огонь израильские войска не намерены, добавил он.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров