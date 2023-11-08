Байден приказал Нетаньяху объявить трёхдневную паузу в обстрелах Газы
Axios: Байден призвал Нетаньяху сделать паузу в Газе для вызволения пленников
Американский лидер Джозеф Байден попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху дать добро на трёхдневную паузу в военной операции в Газе, передаёт Axios. Краткосрочное перемирие, считает президент США, необходимо для вызволения удерживаемых ХАМАС заложников.
По сведениям источников издания, параллельно с палестинской группировкой ведутся переговоры об освобождении 10–15 узников. Пауза потребуется членам движения для верификации личностей пленников.
"Байден призвал Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", — отметили в Axios, добавив, что премьер Израиля скептически отнёсся к предложению Вашингтона.
Днём ранее Нетаньяху допустил, что ЦАХАЛ может делать краткосрочные перерывы в операции ради заложников. Впрочем, полностью прекращать огонь израильские войска не намерены, добавил он.
Flickr / The White House