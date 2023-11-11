Почти 40 младенцев могут умереть в больнице в Газе из-за исчерпания запасов кислорода
Минздрав Палестины: Без топлива в больнице Газы могут умереть 39 младенцев
По меньшей мере 39 новорождённых детей могут погибнуть в отделениях медицинской терапии медцентра "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за нехватки топлива и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Такое заявление сделала министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.
"39 новорождённых, которые находятся в реанимации, могут умереть в любой момент, один из них уже умер утром. Без экстренного обеспечения больницы топливом реанимация сможет работать только до сегодняшнего вечера, а отсутствие кислорода станет смертным приговором и для остальных [детей в реанимационном отделении]", — цитирует палестинского министра телеканал Al Hadath.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус раскрыл чудовищную цифру, касающуюся обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщил функционер на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа каждые 10 минут умирает один ребёнок.
ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI