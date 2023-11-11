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10 ноября, 21:21

Каждые 10 минут в Газе гибнет ребёнок, заявили в ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус: Каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребёнок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл чудовищную цифру, касающуюся обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщил функционер на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Восток, в секторе Газа каждые 10 минут умирает один ребёнок.

"В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут гибнет один ребёнок", — заявил Гебрейесус.

Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа

Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа

Ранее в Министерстве здравоохранения Палестины раскрыли число жертв израильских обстрелов, в том числе несовершеннолетних, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке по состоянию на 6 ноября. По данным ведомства, жертвами ударов ЦАХАЛ по анклаву стали 10 022 человека, в том числе как минимум 4104 ребёнок. По этому поводу также высказались эксперты из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По их данным, в секторе Газа каждые десять минут гибнет один ребёнок, а двое получают ранения в результате израильских ударов.

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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