Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа

В секторе Газа, обстрелы которого со стороны Израиля не прекращаются уже месяц, находятся около трёхсот российских детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о трёхстах несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде", — написала дипломат в телеграм-канале.