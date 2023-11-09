Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа
В секторе Газа, обстрелы которого со стороны Израиля не прекращаются уже месяц, находятся около трёхсот российских детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о трёхстах несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ.
TASS / AP / Abed Khaled