Захарова шокирована словами посла Израиля Бен Цви о сроках эвакуации из Газы

Российский МИД шокирован словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации наших граждан из сектора Газа может понадобиться около двух недель. Об этом заявила в четверг, 9 ноября, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, такая ситуация просто недопустима.