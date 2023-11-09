Захарова шокирована словами посла Израиля Бен Цви о сроках эвакуации из Газы
Российский МИД шокирован словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации наших граждан из сектора Газа может понадобиться около двух недель. Об этом заявила в четверг, 9 ноября, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, такая ситуация просто недопустима.
"Мы были по-настоящему шокированы, услышав вчера заявление посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель", — сказала дипломат.
К слову, 7 ноября дипломатический источник ТАСС сообщал, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. А 8 ноября их снова не оказалось в списке эвакуируемых иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки россиян, которых эвакуируют из сектора Газа через КПП Рафах, могут согласовывать две недели. При этом он не стал отвечать на вопрос агентства по поводу того, почему российских граждан не оказалось в списке согласованных для эвакуации.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ