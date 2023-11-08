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8 ноября, 10:24

Россиян не оказалось в списке людей, которые 8 ноября покинут сектор Газа

Россиян нет в списке эвакуируемых из сектора Газа через КПП Рафах

В списке эвакуируемых сегодня, 8 ноября, иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах россиян не оказалось. Это следует из данных управления пограничных переходов палестинского анклава.

В соцсетях появились списки, где среди эвакуируемых есть граждане Филиппин, Соединённых Штатов Америки, Канады, ФРГ, а также Румынии и Украины. Всего более 700 человек. Отметим, что Рафах — единственный погранпереход между Газой и Египтом. С 1 ноября иностранцам дали возможность покинуть анклав через данный контрольно-пропускной пункт.

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Как сообщал Лайф, ранее был размещён список людей, которые могли покинуть Газу 2 ноября. Всего в нём оказалось порядка 600 человек, однако россиян там также не было. 3 ноября израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам ХАМАС. После этого 4 ноября эвакуация была приостановлена. 7 ноября дипломатический источник ТАСС сообщал, что для эвакуации россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия на вывоз.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Никита Осипов
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