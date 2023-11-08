Россиян не оказалось в списке людей, которые 8 ноября покинут сектор Газа

В списке эвакуируемых сегодня, 8 ноября, иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах россиян не оказалось. Это следует из данных управления пограничных переходов палестинского анклава.

В соцсетях появились списки, где среди эвакуируемых есть граждане Филиппин, Соединённых Штатов Америки, Канады, ФРГ, а также Румынии и Украины. Всего более 700 человек. Отметим, что Рафах — единственный погранпереход между Газой и Египтом. С 1 ноября иностранцам дали возможность покинуть анклав через данный контрольно-пропускной пункт.