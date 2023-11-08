Посол Израиля оценил сроки согласования эвакуации россиян из Газы
Бен Цви: Согласование эвакуации россиян из Газы займёт до двух недель
Списки россиян, которых эвакуируют из сектора Газа через КПП Рафах, могут согласовывать две недели. Об этом сообщил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.
"Это может занять, если будут пропускать 600 человек в день, две недели", — приводит слова посла ТАСС.
Бен Цви дополнил, что ограничение в 500–600 человек в день, которые могут покинуть территорию Газы, поставила египетская сторона. При этом он не стал отвечать на вопрос агентства по поводу того, почему российских граждан не оказалось в списке согласованных для эвакуации.
Напомним, что в списке людей, которые могли покинуть Газу 2 ноября, оказалось порядка 600 человек, однако россиян там не было. 3 ноября израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам ХАМАС. После этого 4 ноября эвакуация была приостановлена. 7 ноября дипломатический источник ТАСС сообщал, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. А 8 ноября их снова не оказалось в списке эвакуируемых иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах.
ТАСС / Валерий Шарифулин