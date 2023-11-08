Посол Израиля оценил сроки согласования эвакуации россиян из Газы

Списки россиян, которых эвакуируют из сектора Газа через КПП Рафах, могут согласовывать две недели. Об этом сообщил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

"Это может занять, если будут пропускать 600 человек в день, две недели", — приводит слова посла ТАСС.

Бен Цви дополнил, что ограничение в 500–600 человек в день, которые могут покинуть территорию Газы, поставила египетская сторона. При этом он не стал отвечать на вопрос агентства по поводу того, почему российских граждан не оказалось в списке согласованных для эвакуации.