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6 ноября, 16:49

БАПОР: Каждые 10 минут в Газе погибает ребёнок и двое получают ранения

В секторе Газа каждые десять минут гибнет один ребёнок, а двое получают ранения в результате израильских ударов. Такими данными поделилось Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"В среднем каждые 10 минут в ходе войны погибает один ребёнок и двое получают ранения", — отмечается в заявлении организации в Twitter.

В тексте подчёркивается, что задача мирового сообщества — защитить мирное население сектора Газа от непрекращающихся массированных бомбардировок Израиля.

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Ранее сообщалось, что в секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Минздрав Палестины требует от Израиля открыть гуманитарные коридоры для помощи раненым.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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