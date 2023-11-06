БАПОР: Каждые 10 минут в Газе погибает ребёнок и двое получают ранения
В секторе Газа каждые десять минут гибнет один ребёнок, а двое получают ранения в результате израильских ударов. Такими данными поделилось Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"В среднем каждые 10 минут в ходе войны погибает один ребёнок и двое получают ранения", — отмечается в заявлении организации в Twitter.
В тексте подчёркивается, что задача мирового сообщества — защитить мирное население сектора Газа от непрекращающихся массированных бомбардировок Израиля.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Минздрав Палестины требует от Израиля открыть гуманитарные коридоры для помощи раненым.
ТАСС / Zuma