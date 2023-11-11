Израильские военные попали в засаду ХАМАС у больницы в секторе Газа
Tasnim: Палестинские бойцы остановили ЦАХАЛ около больницы "Аш-Шифа" в Газе
Палестинские военные остановили армию Израиля в ходе тяжёлых боёв около медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.
Часть израильских военнослужащих попала в засаду, утверждается в публикации. Палестинская сторона заранее подготовилась и организовала мощную линию обороны, ударив по наступающему противнику сразу на пяти направлениях в Газе. По данным агентства, израильская армия потеряла в боях у больницы "Аш-Шифа" свои танки и часть личного состава.
Напомним, противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Количество погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля обещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая членов движения. Жертвами израильских ударов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Израиль ввёл более 20 тысяч военных в сектор Газа с 27 октября, когда была расширена наземная операция.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg