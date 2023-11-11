Израильские военные попали в засаду ХАМАС у больницы в секторе Газа

Палестинские военные остановили армию Израиля в ходе тяжёлых боёв около медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Часть израильских военнослужащих попала в засаду, утверждается в публикации. Палестинская сторона заранее подготовилась и организовала мощную линию обороны, ударив по наступающему противнику сразу на пяти направлениях в Газе. По данным агентства, израильская армия потеряла в боях у больницы "Аш-Шифа" свои танки и часть личного состава.