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11 ноября, 09:29

Израильские военные попали в засаду ХАМАС у больницы в секторе Газа

Tasnim: Палестинские бойцы остановили ЦАХАЛ около больницы "Аш-Шифа" в Газе

Палестинские военные остановили армию Израиля в ходе тяжёлых боёв около медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Часть израильских военнослужащих попала в засаду, утверждается в публикации. Палестинская сторона заранее подготовилась и организовала мощную линию обороны, ударив по наступающему противнику сразу на пяти направлениях в Газе. По данным агентства, израильская армия потеряла в боях у больницы "Аш-Шифа" свои танки и часть личного состава.

Что за организация — ХАМАС и почему она воюет с Израилем: история движения и его цели

Что за организация — ХАМАС и почему она воюет с Израилем: история движения и его цели

Напомним, противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Количество погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля обещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая членов движения. Жертвами израильских ударов стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Израиль ввёл более 20 тысяч военных в сектор Газа с 27 октября, когда была расширена наземная операция.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Татьяна Миссуми
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