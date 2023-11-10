Что за организация — ХАМАС и почему она воюет с Израилем: история движения и его цели Почему Израилю не удастся уничтожить Исламское движение сопротивления, а ХАМАС из катакомб может выйти на новый уровень. 9 ноября, 22:40 Что такое ХАМАС. Обложка © Getty Images / Mustafa Hassona / Anadolu Agency

Израиль намерен взять под полный контроль ситуацию в секторе Газа, который израильские войска в настоящее время методично буквально развеивают в пыль, разрушая ракетными и авиационными ударами, танками и артиллерией жилые дома и гражданские объекты. Всё это называется военной операцией "Железные мечи", которую Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит против палестинского движения ХАМАС.

Аббревиатура ХАМАС расшифровывается как "Харакат аль-Мукавама аль-Исламия", что в переводе на русский значит "исламское движение сопротивления". В аббревиатуру из последнего слова взята не первая буква — "и", а вторая — "с" — для того, чтобы получилось именно слово ХАМАС, что на арабском значит "воля к победе".

По заявлениям правительства Израиля, военная операция в секторе Газа стала следствием нападения вооружённых отрядов ХАМАС на его территорию, произошедшего 7 октября. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить движение. — ХАМАС думало, что мы распадёмся. Мы уничтожим ХАМАС, — заявил он на заседании правительства 15 октября.

Что такое ХАМАС

ХАМАС — палестинское исламистское движение и одна из двух основных политических партий в Палестине, имеющая 74 места из 132 в Палестинском законодательном совете. ХАМАС полностью контролирует сектор Газа и активно действует на правом берегу реки Иордан, однако не имеет там такой широкой поддержки, как в Газе. Соперником ХАМАС является ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

ХАМАС не имеет жёсткой структуры и официального единоличного руководителя. Основателем и духовным лидером организации изначально был шейх Ахмед Ясин. С детских лет он был прикован к инвалидному креслу, однако руководил движением 17 лет. С 1991 по 1997 год Ясин находился в израильской тюрьме. В 2004 году он был уничтожен ударом боевого вертолёта Израиля.

Основателем и духовным лидером организации изначально был шейх Ахмед Ясин. Фото © ТАСС / АР / ADEL HANA

Его преемник — доктор Абдель Азиз ар-Рантиси — был убит вскоре после того, как его объявили лидером. В настоящее время лидерство в ХАМАС приписывается членам его политбюро, возглавляет которое Халед Машааль. До 2012 года оно находилось в Сирии. Однако после начала там войны перебазировалось в Катар.

На территории самой Палестины лидером ХАМАС считается Исмаил Хания — лидер блока "За перемены и реформы", одержавшего в 2005 году победу на муниципальных выборах в Газе. Помимо политического, у организации есть и военное крыло. И если представители политического блока движения способны совершать международные поездки и сотрудничать с общественными организациями других стран, то участники военного блока находятся в тени.

История образования движения

ХАМАС было создано 14 декабря 1987 года и изначально задумывалось его основателем шейхом Ахмедом Ясином как часть более масштабной египетской организации "Братья-мусульмане", признанной в России террористической. И поныне ХАМАС, по сути, является региональным отделением "Братьев-мусульман"*.

Тем не менее власти Израиля поначалу отнеслись к движению довольно лояльно, так как рассматривали его в качестве соперника Организации освобождения Палестины (ООП). А поскольку лидер ХАМАС Ясин занимался решением социальных проблем — открывал школы, больницы и детские сады, — даже выделяли финансирование на его деятельность и не препятствовали получению финансовой поддержки от арабских государств.

Однако если ООП в 1988 году официально отказалась от террористических методов борьбы за независимость Палестины, то ХАМАС как раз в это же время начало террористическую деятельность. В 1989 году израильская полиция задержала шейха Ясина и ещё 250 членов ХАМАС по подозрению в убийствах и организации восстания. В 1991 году Ясин был осуждён на пожизненное заключение, однако в 1997 году его освободили в обмен на арестованных в Иордании двух израильских агентов.

Ахмед Ясин (слева) с Ясиром Арафатом. Фото © Wikipedia / Adel Hana

С 2004 года движение ХАМАС активно участвует в политической жизни Палестины. В 2005 году оно победило на муниципальных выборах, а в 2006-м получило большинство мест на выборах в Палестинский законодательный совет.

В 2007 году в результате гражданской войны на землях палестинской автономии сектор Газа взяли под контроль боевики ХАМАС, а Западный берег остался за ФАТХ.

Цели и идеология ХАМАС

Политическая партия ХАМАС была сформирована через год после основания движения — в 1988 году. В основу её идеологии легла Исламская хартия, принятая в августе того же года. В этом документе не признаётся право Израиля на существование, а главной целью провозглашается создание палестинского государства на всей территории, находившейся под британским мандатом до образования Израиля в 1948 году.

— Освобождение всей Палестины от моря и до Иордана — наша стратегическая цель, и нет цели более святой и важной. Сбросим Израиль в море. Ахмед Ясин Шейх, основатель ХАМАС

Цели и идеология ХАМАС. Фото © Getty Images

Судя по высказываниям нынешних лидеров ХАМАС, они остаются верны идеям основателя движения. — Мы отдаём предпочтение стратегии продолжения вооружённой борьбы. Мы освободим Палестину от реки и до моря. ХАМАС будет возглавлять упорное народное сопротивление, интифаду за интифадой, до того, как последний захватчик уберётся с благословенной земли Палестины, — заявил Исмаил Хания.

Состав и численность, боевое крыло

В секторе Газа в настоящее время членами ХАМАС считают себя около 100 тысяч человек. Помимо политического крыла, возглавляемого Халедом Машаалем, в 1992 году было создано и военное крыло ХАМАС — Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, — возглавляемое Мухаммедом ад-Дейфом. Численность боевиков военного крыла, по данным СМИ, может составлять 10–15 тысяч человек.

Халед Машааль. Фото © ТАСС / ZUMA / Momen Faiz

По данным израильской стороны, на их вооружении имеются автоматы Калашникова, винтовки М16, пулемёты, миномётные снаряды различных калибров, противотанковые снаряды и противотанковые ракеты "Фагот", "Конкурс" и "Корнет".

По данным израильского Информационного центра Меира Амита по изучению терроризма, в руках боевиков в секторе Газа имеются: несколько сотен ракет радиусом действия до 80 км;

несколько тысяч ракетных снарядов радиусом действия до 40 км;

несколько тысяч ракетных снарядов радиусом действия до 20 км. Также у боевиков ХАМАС имеется несколько десятков ракет М-302 "земля – земля" сирийского производства дальностью от 90 до 200 км.

Кроме военного крыла, у ХАМАС имеются также "исполнительные силы" — подразделения, выполняющие полицейские функции. Их численность составляет около 10 тысяч человек.

Кто поддерживает ХАМАС

Несмотря на старательно создаваемый ХАМАС западной прессой имидж террористической организации, движение пользуется симпатиями и поддержкой во многих странах мира. Прежде всего речь идёт о мусульманских странах — в первую очередь ряде государств Ближнего Востока и Турции. Кроме того, у движения много сторонников и во многих странах Европы, где регулярно проводятся сборы пожертвований на поддержку ХАМАС.

Ближний Восток и его связь с организацией

С самого начала конфликта заявления о поддержке ХАМАС прозвучали из нескольких государств Ближнего Востока. Так, начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Асим Мунир предупредил, что, если Израиль начнёт наземную операцию на территории сектора Газа, пакистанская армия поддержит палестинцев баллистическими ракетами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что готов вступить в войну с Израилем, если израильской армии помогут иностранные государства. Ливанская военизированная организация "Хезболла" нанесла удар по Израилю. Лидеры движения заявили, что они находятся в "прямом контакте с руководством ХАМАС и считают его действия соразмерным ответом на "оккупацию Израилем палестинских территорий".

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готов вступить в войну с Израилем. Фото © Shutterstock

Йеменское движение повстанцев "Ансар Аллах" заявило о готовности вступить в борьбу с Израилем и поддержать палестинцев. "Йеменский народ готов сделать всё возможное, чтобы выполнить священный долг и поддержать палестинцев. Наш народ готов выдвигаться сотнями тысяч, чтобы присоединиться к палестинскому народу и противостоять врагу", — сказал его глава Абдул Малик аль-Хуси.

Глава военного крыла иракского отделения шиитского Верховного совета исламской революции Хади аль-Амири также пообещал помощь палестинцам, если в конфликт вмешаются США. Он отметил, что в таком случае государственная военизированная организация "Силы народной мобилизации" будет атаковать американские цели.

— Если они вмешаются, мы вмешаемся. Если американцы открыто вступят в этот конфликт, мы будем считать все американские цели законными для атак и без колебаний нанесём им удар, — заявил Хади аль-Амири.

МИД Афганистана также заявил, что Исламский Эмират поддерживает действия палестинцев по созданию независимого государства "на своих исторических землях", отметив, что борьба за суверенитет — "законное право палестинского народа".

Кто финансирует движение

Главным спонсором ХАМАС до 2012 года был Иран, перечислявший движению, по данным британской газеты The Telegraph, около $22 млн в месяц. Эта помощь практически прекратилась в связи с началом гражданской войны в Сирии, где Иран встал на сторону правительства Башара Асада, а ХАМАС — на сторону боевиков. По заявлению президента Израиля Шимона Переса в интервью американскому телеканалу CNN в январе 2012 года, ХАМАС ежегодно получало $900 млн от Ирана, Катара и Турции.

ХАМАС ежегодно получало $900 млн от Ирана, Катара и Турции. Фото © Getty Images / Chris McGrath

По сообщениям СМИ, ХАМАС получило в 2012 году от Египта около $200 млн, а в 2013 году от Катара — $500 млн.

Кроме того, движение финансируется частными спонсорами из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также палестинцами, живущими в Европе и США. Несмотря на то что Саудовская Аравия не поддерживает ХАМАС официально, в июле 2014 года королевство объявило о выделении 40 млн долларов на восстановление сектора Газа.

Страны, признавшие ХАМАС террористической организацией

Деятельность ХАМАС в мире оценивают по-разному. Ряд стран — Израиль, США, Канада и ЕС — признали организацию террористической. Однако Россия, например, с этим не согласна. Такой же точки зрения придерживаются Китай, Турция, Бразилия, Катар, Египет, Иран, Сирия, Норвегия и ряд других стран.

Некоторые государства, такие как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, заняли половинчатую позицию — признали террористическим только военное крыло ХАМАС, но не всю организацию. Показательно, что и ООН не поддержала резолюцию о признании ХАМАС террористической организацией.

Почему ХАМАС напало на Израиль в 2023 году

Утром 7 октября боевые отряды ХАМАС начали обстреливать территорию Израиля из сектора Газа, после чего разрушили оборонительные укрепления и захватили несколько населённых пунктов, взяв в плен несколько десятков заложников.

Почему ХАМАС напало на Израиль в 2023 году. Фото © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что все захваченные ранее палестинцами населённые пункты находятся под контролем израильских сил. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о наступательной операции в Газе "Железные мечи", целью которой является "уничтожение возможностей ХАМАС". На тот момент количество убитых со стороны Израиля составляло 800 человек, раненых — 2400 человек. С палестинской стороны было 493 убитых и 2700 раненых.

Через месяц военного противостояния, 7 ноября, по сообщениям палестинского телевидения, в секторе Газа числились погибшими 10 328 человек, в том числе 4237 детей. Со стороны Израиля погибли 1,4 тысячи человек. За месяц военных действий в секторе Газа было разрушено более 50% жилых домов, 16 из 35 больниц со стационарами прекратили работу, почти 70% населения покинули свои дома.

Причины обострения между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года

По заявлениям руководства ХАМАС, причиной нападения на Израиль послужили неоднократные нарушения израильскими властями "красных линий" в мечети Аль-Акса — святыне ислама, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. В последнее время израильская полиция неоднократно проводила рейды против укрывавшихся там зачинщиков беспорядков. Свою операцию ХАМАС так и назвало — "Буря Аль-Акса".

Однако, по мнению большинства аналитиков, это лишь популистское прикрытие куда более серьёзных причин, приведших к эскалации уже восьмой десяток лет не затухающего арабо-израильского конфликта.

Наиболее очевидной причиной эксперты считают наметившуюся нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По слухам, подписание соглашения между непримиримыми ранее противниками должно было состояться уже в этом году. И в этом случае Палестине грозило бы существенное сокращение поддержки со стороны саудитов, что привело бы к резкому падению авторитета ХАМАС как в самой Палестине, так и в ближайших странах. Обострение арабо-израильского противостояния могло сорвать это соглашение.

Наиболее очевидной причиной обострения эксперты считают наметившуюся нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Фото © Shutterstock

Вторым фактором, способным ударить по авторитету движения, было то, что никаких подвижек в переговорах о создании независимой Палестины не наблюдалось. И нужно было продемонстрировать, что с таким положением дел ХАМАС мириться не намерено.

И, наконец, третьим обстоятельством стало то, что в условиях распада правящей коалиции Израиль был всецело погружён в свои внутренние проблемы, почти полностью упустив из виду вопросы безопасности. Так что с военной точки зрения момент для нападения был более чем удобный. И ХАМАС не замедлило им воспользоваться.

Будет ли ХАМАС существовать в будущем

Как именно будут развиваться события в секторе Газа, большинство экспертов предсказывать не берутся. Но к обещаниям Нетаньяху уничтожить ХАМАС относятся скептически.

По мнению научного сотрудника отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василия Останина-Головни, военная победа Израиля никоим образом не нарушит планов ХАМАС, поскольку оно и не ставило перед собой задачи нанести военное поражение Израилю. Его целью было вывести арабо-израильское противостояние из статуса локального палестино-израильского конфликта на международный уровень и вновь всколыхнуть регион. Только в этот раз оно апеллировало не к Арабскому Востоку, а к мусульманской идентичности, то есть ко всему мусульманскому Востоку. И судя по тому, что о поддержке палестинцев заявило довольно много неарабских мусульманских государств, ему это удалось.

Будет ли ХАМАС существовать в будущем. Фото © Getty Images / Ashraf Amra / Anadolu Agency

Что же касается Израиля, то для него взятие под контроль сектора Газа не станет какой-либо победой, поскольку повлечёт за собой ещё более сложную проблему: а что дальше делать с этой территорией?

— После установления контроля над сектором Газа говорить о дальнейшем урегулировании на этой территории крайне сложно, поскольку единого мнения по этому вопросу нет даже у Израиля и его ближайшего союзника США. В ООН звучат предложения о восстановлении международного контроля. Василий Останин-Головня Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Он считает, что Израиль, скорее всего, предпочёл бы продолжить блокаду, поскольку брать на себя ответственность за несколько миллионов мирных жителей достаточно обременительно.

Обещания же Нетаньяху покончить с ХАМАС не кажутся эксперту реалистичными. Во-первых, Газа — только часть территории Палестины и даже при взятии её под контроль Израилем остаётся ещё правый берег реки Иордан, где ХАМАС также имеет сторонников и довольно активно. А во-вторых, исламистские движения практически никогда не исчезают окончательно.

— Говорить о прекращении существования ХАМАС сейчас не приходится. К тому же исламистские движения редко исчезают полностью. Они могут переформатироваться, могут сливаться с другими организациями. И ХАМАС, как только поиздержится по ресурсам, сможет объединиться с другой группировкой. Например, со своей союзнической группировкой "Палестинский исламский джихад". Вариантов много. Василий Останин-Головня Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.



Авторы Владимир Дюжий