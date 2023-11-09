Для чего Израиль заговорил об оружии Судного дня Каковы шансы Израиля на применение ядерного оружия в секторе Газа и что произойдёт, если это случится. 8 ноября, 22:40 Есть ли ядерное оружие (ЯО) у Израиля на самом деле или нет, до конца непонятно, полагают эксперты. Обложка © Getty Images / Mario Tama

Депутат Кнессета Израиля Тали Готлиб призвала к использованию ядерного оружия. Вслед за ней слова о возможности его применения в нынешнем конфликте произнёс уже министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху в эфире местных СМИ. После чего премьер-министр Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях Кнессета на неопределённый срок. Так как такие предположения вызвали широкий резонанс в Израиле, сам премьер назвал их "оторванными от реальности". В Иране сочли, что это можно трактовать как признание в том, что у еврейского государства есть атомное оружие.

Есть ли ядерное оружие (ЯО) у Израиля на самом деле или нет, до конца непонятно, полагают эксперты. Поскольку Тель-Авив не подтверждал наличия у него ядерного арсенала, но и не опровергал, напоминает востоковед и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— У Израиля есть ядерные объекты в области исследований, это факт. Но о наличии ядерного оружия ничего не известно и это спекуляция в пользу бедных, — считает эксперт. — При этом даже без ЯО масштабы разрушения в Газе в ходе военной операции ЦАХАЛ носят ужасающий с точки зрения гуманитарной ситуации характер. В принципе, если Израиль продолжит в том же духе с учётом его запасов вооружения, то никакого ЯО для уничтожения жилой застройки не понадобится.

Василий Останин-Головня считает, что дальнейшее восстановление этого района будет зависеть от международных площадок. Какой вариант предложат в Совете Безопасности или Генассамблее ООН, за какой сценарий проголосуют союзники Израиля, за какой — союзники Палестины, что предложат Россия и Китай, позволят ли Израилю использовать такое оружие его ближайшие союзники в лице США, остаётся открытым.

— В целом мы наблюдаем серьёзное усиление в регионе США. Вчера в Персидский залив зашла атомная подводная лодка, в том числе несущая ракеты с ядерными боеголовками. Два авианосца дежурят в зоне Красного моря и Восточном Средиземноморье. Стоит вспомнить, что на базах США содержалось термоядерное оружие. При этом сложно сказать, обладает ли на данный момент Иран ядерным оружием. Если бы у него оно было, то Тегеран давно бы об этом заявил, потому что это достаточно весомый аргумент на политической арене и серьёзнейший идеологический элемент внешней политики, который мог бы сильно укрепить позиции Тегерана. Поскольку это оружие сдерживания, которое предотвращает агрессию других государств, — отмечает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

По его словам, шансов на то, что Израиль применит это оружие, крайне мало. Потому что сектор Газа находится в непосредственной близости от Израиля. И каким бы тактическим оно ни было (ЯО), произойдёт в том числе и сокращение пригодных для жизнедеятельности земель Израиля. А количество погибших в Газе будет очень большим, однако не факт, что коммуникациям подземных укреплений будут нанесён существенный урон. Это к тому же будет способствовать ещё большей мобилизации и всеобщей консолидации исламских государств. Такой удар может стать прямой угрозой безопасности соседей по региону, в том числе из-за радиационного заражения. К тому же трудно предсказать реакцию Ирана.

— Ещё один важный вопрос — не станет ли такой удар карт-бланшем для США? Потому что снаряды с обеднённым ураном уже применялись в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине. Это развяжет руки Вашингтону в использовании ТЯО и на других территориях, — считает Крылов.

Эксперты полагают, что возможности реального применения ТЯО в конфликте Израиля и Палестины крайне низки. Но если это произойдёт, то приведёт к значительной эскалации конфликта. Для Израиля последствия будут катастрофическими, потому что это затронет прежде всего самого агрессора.

Авторы Елена Стафеева