Час Армагеддона близок: Вступит ли Иран в конфликт после предложения США о лайт-бомбардировках Газы Политолог Дмитрий Родионов — о том, что после предложения США начать ковровые бомбардировки Газы в облегчённой версии в конфликт на Ближнем Востоке может вступить Иран и Вашингтон станет заложником региональной войны. 6 ноября, 22:40 Вступит ли Иран в конфликт с Израилем. Обложка © Shutterstock

Госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз с момента начала новой арабо-израильской войны отправился в турне по Ближнему Востоку. Первым делом он, разумеется, заехал в Израиль, где встретился с премьером Нетаньяху, предложив ему организовать "гуманитарные паузы" в ходе уже де-факто идущей в секторе Газа наземной операции, на что Нетаньяху ответил отказом, заявив, что такие паузы могут быть использованы ХАМАС и что Тель-Авив будет продолжать действовать в полную силу до победы над группировкой.

После этого Блинкен отправился в Иорданию, где помочь организовать гуманитарные паузы просили уже его арабские коллеги: главы МИД Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Катара. На что глава Госдепа ответил им словами израильского премьера о том, что этим воспользуется ХАМАС. Не очень понятно, настолько ли Блинкен проникся доводами Нетаньяху или столкнулся с его непоколебимой позицией и нежеланием её корректировать.

Что Блинкен забыл в Ираке и зачем ему бронежилет

Затем глава Госдепа должен был отправиться в Турцию, но внезапно совершил необъявленный визит в Ирак. Надо отметить, что этот визит получился весьма гротескным: Блинкена сразу нарядили в бронежилет, только в нём он и перемещался по Багдаду, как будто приехал на реальную войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен устроил второе по счёту турне за последнее время по странам Ближнего Востока. Фото © ТАСС / Jonathan Ernst

Впрочем, война там действительно реальная. Едва ли не каждый день американские объекты в этой стране, а также в соседней Сирии подвергаются атакам беспилотников, обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии, причём Пентагон отчитывается о потерях ранеными, но, если верить экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, есть и убитые, о чём официальные власти предпочитают помалкивать.

По сообщениям Пентагона, атаки на американские военные объекты резко активизировались в середине прошлого месяца, всего в период с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы: 16 — в Ираке, 11 — в Сирии.

О чём Блинкен говорил с иракским премьер-министром, доподлинно неизвестно, однако американские СМИ ещё накануне поездки госсекретаря на Ближний Восток называли её целью сдерживание последствий войны Израиля и Хамас и удержание Ирана и его "доверенных лиц", особенно "Хезболлы", от вступления в конфликт.

Цель срочного необъявленного визита именно в Ирак понятна: несмотря на то что ответственности за атаки на американские базы обычно никто не берёт, ясно, что речь идёт о тех же "доверенных лицах" Ирана, чьё влияние в Ираке и Сирии крайне высоко.

Собственно говоря, на пресс-конференции в Багдаде Блинкен предостерегал региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе и требовал от иракских властей обеспечить защиту баз с американским военным присутствием.

Кроме того, Блинкен просил Иран не нападать на американцев, поскольку Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном. И делал это срывающимся голосом. Жаль, бронежилет снял, а то совсем эпично выглядело бы.

Ну ему и посмеялись вслед. Не успел он уехать, как СМИ сообщили сразу о трёх атаках беспилотников по американским базам в регионе: дважды за день была атакована база Айн-эль-Асад в Ираке, ещё одна атака с использованием дрона была предпринята против военного объекта в сирийском Эт-Танфе. Сообщается также об обстреле американской базы в Иракском Курдистане.

Ближний Восток уже на пороге масштабной войны

Между тем США направляют в регион уже третью авианосную группу. Однако стоит отметить, что и военные эксперты уже много лет говорят о моральном устаревании этой концепции контроля морей. Сегодня же, когда современные беспилотники могут нанести авианосцу неприемлемый ущерб, а то и вовсе отправить на дно, тем более у ввода авианосных групп нет особого смысла, кроме устрашения.

Однако работает ли это? Едва ли. ВМС США уже не впервые перехватывают ракеты хуситов над Средиземным морем. А что, если то, что мы наблюдаем, это только щекотание их нервов? Что, если будут запущены тысячи ракет и беспилотников и не только из Йемена?

В сторону Израиля могут полететь не только ракеты хуситов из Йемена, полагают политологи. Фото © Shutterstock

Может, поэтому Блинкен обращается к Ирану сбивающимся голосом, что понимает: конфликт может зайти слишком далеко, превратившись в полноценную войну, победить в которой без применения ядерного оружия у США будет не так много шансов? Может, потому столь уверенно говорят первые лица Ирана, что тоже это понимают?

Кстати, о ядерном оружии. Не знаю, как насчёт США, а Израиль уже заявил о готовности его применить. И, глядя на то, как он последовательно стирает Газу с лица земли, можно этим угрозам поверить, если у них всё же действительно имеется ОМП. А что, если оно имеется и у Ирана, в чём нас пытается убедить Тель-Авив?

На фоне столь бескомпромиссного завышения ставок Тель-Авивом и Тегераном миротворчество США выглядит жалко. Помимо гуманитарных пауз у Вашингтона новая идея: "лайт-ковровые бомбардировки" Газы якобы для минимизации ущерба мирному населению. Как сочетаются такие понятия, как "минимизация ущерба мирному населению" и "ковровые бомбардировки". Очевидно, это очередная попытка Вашингтона сделать хорошую мину при плохой игре в миротворца, о которую Израиль, почувствовавший полную свободу действий, вытрет ноги. И не случайно одновременно с появлением этих слухов Тель-Авив осуществил самую мощную бомбардировку Газы с момента начала обострения, продемонстрировав тем самым, что никаких компромиссов, никаких пауз и прочих "лайтов", предлагаемых США, не будет. Они уже почувствовали вкус крови и не остановятся.

США уже втянулись в конфликт на стороне Израиля

США в этой ситуации выглядят заложниками всё более обостряющегося военного конфликта, в который им рано или поздно придётся вступить и который может стать прелюдией к третьей мировой. Кроме того, конфликта в более широком понимании — противостояния Запада с исламским миром, который грозит расколоть не только Евросоюз, но и сами США, что особенно недопустимо накануне выборов президента.

На днях десятки тысяч людей вышли в поддержку Палестины в столице США, в штатах Огайо, Юта, Мэн и Калифорния. И, похоже, численность и радикализация этих акций будут только расти. Впрочем, если дело дойдёт до применения ядерного оружия, все эти проблемы покажутся ерундой.

Авторы Дмитрий Родионов