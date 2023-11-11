Израильские войска окружили больницу в Газе, где медленно умирают 39 младенцев

Израильские войска взяли в окружение крупнейший больничный комплекс в Газе — "Аш-Шифа", где, как утверждает армия еврейского государства, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. Именно в этой клинике на грани жизни и смерти находятся десятки младенцев.

"Армия Израиля с двух сторон окружила больницу "Аш-Шифа", — говорится в материале телеканала Al Arabiya.