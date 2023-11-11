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11 ноября, 17:18

Израильские войска окружили больницу в Газе, где медленно умирают 39 младенцев

Al Arabiya: ЦАХАЛ взяла в окружение больничный комплекс "Аш-Шифа" в Газе

<p>Израильские танки в Газе. Обложка © ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg</p>

Израильские танки в Газе. Обложка © ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Израильские войска взяли в окружение крупнейший больничный комплекс в Газе — "Аш-Шифа", где, как утверждает армия еврейского государства, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. Именно в этой клинике на грани жизни и смерти находятся десятки младенцев.

"Армия Израиля с двух сторон окружила больницу "Аш-Шифа", говорится в материале телеканала Al Arabiya.

Почти 40 младенцев могут умереть в больнице в Газе из-за исчерпания запасов кислорода

Почти 40 младенцев могут умереть в больнице в Газе из-за исчерпания запасов кислорода

Ранее сообщалось о том, что бойцы ХАМАС остановили армию Израиля в ходе тяжёлых боёв около медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. По сведениям иранского агентства, палестинская сторона заранее подготовилась и организовала мощную линию обороны крупнейшей больницы города, ударив по наступающему противнику сразу на пяти направлениях.

Юрий Лысенко
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