Пять пациентов задохнулись без кислорода в окружённой израильской армией больнице в Газе

Пять пациентов крупнейшего в секторе Газа медицинского центра "Аш-Шифа", который взяли в окружение израильские военные, умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. О трагедии сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава.

Согласно его сведениям, 40 человек подверглись нападению со стороны ЦАХАЛ при попытке попасть в больницу.

В ВОЗ потеряли связь с сотрудниками больницы в Газе на фоне боёв вокруг

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 новорождённых детей могут погибнуть в отделениях медицинской терапии больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за нехватки топлива и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Один ребёнок, по информации ведомства, уже умер. Израильские войска взяли крупнейший больничный комплекс в Газе в окружение под предлогом якобы нахождения там бойцов ХАМАС.