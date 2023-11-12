В ВОЗ потеряли связь с сотрудниками больницы в Газе на фоне боёв вокруг
Глава ВОЗ Гебреисус: Связь с координаторами в больнице "Аль-Шифа" в Газе исчезла
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил в соцсети X (экс-Twitter) гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.
"ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа на фоне ужасающих сообщений о неоднократных нападениях на больницу. Есть информация, что некоторые сбежавшие из больницы были застрелены, ранены или убиты. По последним сведениям, больница окружена танками", — написал он в соцсети X (экс-Twitter).
По словам Гебреисуса, организация весьма обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, в частности тех, кто находится на аппарате жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что ВОЗ "призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе" и эвакуации больных.
Ранее Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 новорождённых детей могут погибнуть в отделениях медицинской терапии больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за нехватки топлива и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Один такой ребёнок, по информации ведомства, уже умер.