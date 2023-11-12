ХАМАС остановило переговоры о заложниках из-за осады больницы "Аш-Шифа"
Reuters: ХАМАС остановило переговоры об освобождении заложников из-за осады "Аш-Шифы"
Палестинское движение ХАМАС приостановило обсуждение вопроса об освобождении заложников по причине гуманитарной катастрофы в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую заблокировала израильская армия и не даёт никому её покинуть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Палестины.
Стороны должны были прийти к соглашению о вызволении из палестинского плена израильтян и иностранцев, которые оказались там ещё 7 октября, когда бойцы ХАМАС атаковали территорию Израиля.
Напомним, израильская армия блокировала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа под предлогом нахождения там бойцов ХАМАС. Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 младенцев могут погибнуть в клинике из-за нехватки топлива, лекарств и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Пять пациентов уже умерли в реанимации "Аш-Шифы". Палестинский фотограф показал в Сети душераздирающие кадры изнутри больницы, а главврач призвал мировое сообщество заставить Израиль дать эвакуироваться 700 пациентам.
ТАСС / IMAGO / Mamoun Wazwaz