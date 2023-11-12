ХАМАС остановило переговоры о заложниках из-за осады больницы "Аш-Шифа"

Палестинское движение ХАМАС приостановило обсуждение вопроса об освобождении заложников по причине гуманитарной катастрофы в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую заблокировала израильская армия и не даёт никому её покинуть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Палестины.