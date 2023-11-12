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12 ноября, 00:50

Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Арабские страны выступили против отделения Газы от Западного берега Иордана

Условием установления мира с Израилем является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских земель. Таково решение арабо-исламского саммита, прошедшего в субботу, 11 ноября, в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

От еврейского государства требуют независимости для Палестины и полного её суверенитета "в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, должны соблюдаться все права палестинского народа.

"Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим", — говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, объединились в специальном совете, цель которого — добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Такое решение было принято на саммите арабских и мусульманских стран по ситуации в Газе.

Обложка ©

Unsplash / Taylor Brandon

Лариса Сафронова
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