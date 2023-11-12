Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Условием установления мира с Израилем является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских земель. Таково решение арабо-исламского саммита, прошедшего в субботу, 11 ноября, в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

От еврейского государства требуют независимости для Палестины и полного её суверенитета "в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, должны соблюдаться все права палестинского народа.

"Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим", — говорится в документе.