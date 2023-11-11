Президент Ирана представил план действий исламского мира для победы над Израилем

Президент Ирана Ибрахим Раиси обратился к исламским странам с призывом признать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал 11 ноября на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.

Глава Ирана подчеркнул, что военная операция Израиля в Газе попирает нормы международного права. По его словам, если бы израильской оккупации не сопротивлялись в Газе и Ливане, война распространилась бы и на соседние арабские страны. Он назвал бомбардировки больниц военным преступлением, пояснив, что большинство жертв израильских обстрелов — это женщины и дети. Политик также отметил, что США поощряют зверства Тель-Авива на территории анклава и, по сути, вступили в войну на стороне ЦАХАЛ.

Требования Ирана таковы: полное снятие осады сектора Газа и открытие КПП Рафах на границе Газы и Египта без ограничений и условий. Раиси призвал объявить бойкот Израилю в сфере торговли и сотрудничества, который в первую очередь должен быть направлен против израильских товаров.

"Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", — заключил президент Ирана.