Принц Аль Сауд уличил СБ ООН в слабости из-за ослушания Израиля по бомбёжкам Газы

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил Совет Безопасности ООН в двойных стандартах из-за неспособности оказать на Израиль влияние и склонить его к прекращению кровопролитной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление было сделано им на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

"Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совета Безопасности ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов", — сказал наследный принц.

Аль Сауд также выступил с призывом остановить военные действия в секторе Газа и отпустить всех пленников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Он добавил, что Саудовская Аравия поддерживает постоянные контакты с международными партнёрами, чтобы добиться скорейшего прекращения огня на территории анклава.

"Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Армии обороны Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников", — резюмировал он.