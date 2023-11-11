Принц Аль Сауд уличил СБ ООН в слабости из-за ослушания Израиля по бомбёжкам Газы
Саудовский принц Аль Сауд обвинил Совбез ООН в неспособности повлиять на Израиль
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил Совет Безопасности ООН в двойных стандартах из-за неспособности оказать на Израиль влияние и склонить его к прекращению кровопролитной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление было сделано им на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.
"Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совета Безопасности ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов", — сказал наследный принц.
Аль Сауд также выступил с призывом остановить военные действия в секторе Газа и отпустить всех пленников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Он добавил, что Саудовская Аравия поддерживает постоянные контакты с международными партнёрами, чтобы добиться скорейшего прекращения огня на территории анклава.
"Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Армии обороны Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников", — резюмировал он.
Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии каких-либо шансов на прекращение огня в секторе Газа. Таким был ответ на вопрос, заданный журналистами во время брифинга в Белом доме.