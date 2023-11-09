Байден заявил, что нет "никаких шансов" на прекращение огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии каких-либо шансов на прекращение огня в секторе Газа. Таким был ответ на вопрос, заданный журналистами во время брифинга в Белом доме.

"Нет, шансов никаких. Это невозможно", — цитирует слова Байдена Fox News.

Отметим, что Соединённые Штаты и ранее открыто выступали против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа, так как любое перемирие, на их взгляд, пошло бы на пользу ХАМАС.