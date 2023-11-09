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9 ноября, 16:38

Байден заявил, что нет "никаких шансов" на прекращение огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии каких-либо шансов на прекращение огня в секторе Газа. Таким был ответ на вопрос, заданный журналистами во время брифинга в Белом доме.

"Нет, шансов никаких. Это невозможно", — цитирует слова Байдена Fox News.

Отметим, что Соединённые Штаты и ранее открыто выступали против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа, так как любое перемирие, на их взгляд, пошло бы на пользу ХАМАС.

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Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Марина Калегина
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