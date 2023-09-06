Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, договорились о дальнейшем углублении кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях. Как сообщает пресс-служба Кремля, наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Эр-Рияда о присоединении к БРИКС.

"Президент России тепло поздравил саудовское руководство с принятым на саммите объединения в Йоханнесбурге решением на этот счёт и проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году", — отметили в Кремле.