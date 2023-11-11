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11 ноября, 13:21

Эрдоган назвал трусами западных лидеров из-за молчания об убийствах палестинцев в Газе

Эрдоган охарактеризовал позицию Запада по Газе как трусливую и бессовестную

<p>Открытие саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. Обложка © Офис президента Турции</p>

Открытие саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. Обложка © Офис президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жёсткой критикой в адрес Запада на открытии экстренных саммитов с участием лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Он назвал поддерживающие Израиль страны трусливыми и бессовестными.

"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнёс. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", — провёл Эрдоган аналогию.

Президент Турции подчеркнул, что первоочередной задачей является не перерыв в боевых действиях в секторе Газа на несколько часов, а постоянное прекращение огня. Он также призвал созвать международную мирную конференцию для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Эрдоган выразил сожаление из-за того, что западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся убийств палестинцев.

Что удерживает Эрдогана от помощи Палестине

Что удерживает Эрдогана от помощи Палестине

Ранее на открытии саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он обвинил Совет Безопасности ООН в двойных стандартах из-за неспособности оказать на Израиль влияние и склонить его к прекращению кровопролитной операции в секторе Газа. На саммиты помимо Эрдогана приехали президенты Ирана и Сирии Ибрагим Раиси и Башар Асад.

Андрей Бражников
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