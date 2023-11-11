Эрдоган назвал трусами западных лидеров из-за молчания об убийствах палестинцев в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жёсткой критикой в адрес Запада на открытии экстренных саммитов с участием лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Он назвал поддерживающие Израиль страны трусливыми и бессовестными.

"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнёс. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", — провёл Эрдоган аналогию.

Президент Турции подчеркнул, что первоочередной задачей является не перерыв в боевых действиях в секторе Газа на несколько часов, а постоянное прекращение огня. Он также призвал созвать международную мирную конференцию для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Эрдоган выразил сожаление из-за того, что западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся убийств палестинцев.