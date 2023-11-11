Что удерживает Эрдогана от помощи Палестине Политолог Дмитрий Родионов — о том, что грозная риторика Турции против действий США и Израиля в Палестине — всего лишь политический камуфляж. На деле — Анкара заинтересована в контрактах и сохранении своего места в структуре НАТО. 10 ноября, 22:40 Акция в поддержку Палестины в Стамбуле. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь обвинил Запад в лицемерии. "Западные страны во главе с США ограничились молчаливым наблюдением за резнёй в Газе на расстоянии. Они слишком слабы, чтобы призывать к прекращению огня. Примеры лицемерия, которые мы наблюдаем после 7 октября, можно приумножить", — подчеркнул он.

Запад вполне последователен в своей позиции — в безоговорочной поддержке Израиля, что бы ни случилось, даже если ЦАХАЛ начнёт лить напалм на лагеря беженцев и резать детям головы на площадях Газы. Это круговая порука. Так что позиция Запада предсказуема, и их дела тут не расходятся со словами. А как обстоят дела с позицией мусульманских стран, которые на словах поддерживают борьбу палестинского народа и осуждают израильскую агрессию, — но что происходит на деле, большой вопрос.

Турция защищает Палестину только устно

Ну, вот возьмём ту же Турцию, президент которой пытается себя позиционировать в качестве ярого защитника Палестины. Трудно даже вспомнить, сколько раз он за последний месяц посылал проклятия Израилю и Западу за поддержку его "бесчеловечной агрессии", запугивал Запад "войной креста и полумесяца" и прочими обещаниями.

Но что сделано в практической плоскости, чтобы помочь Палестине и помешать израильской агрессии? Ничего! Не считая гумпомощи, которой сегодня не занимается только ленивый и нищий, и голосования в ООН.

Турция не способна воевать с Израилем, это ясно. Какой бы ни была риторика её лидера, она остаётся в составе блока НАТО, что означает, что участник военного альянса обязан следовать в русле внешней политики коллективного Запада. И это членство — константа куда более постоянная, чем нынешний президент.

Требования населения Турции

Акция в поддержку Палестины в Стамбуле. Фото © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Впрочем, есть и другие способы помешать Израилю оккупировать и уничтожать Палестину, не воюя с ним. Но Эрдоган не спешит их задействовать. Таких действий требует толпа на улицах, которой турецкие власти дают выпустить пар. После атаки Израиля на больницу, где погибло почти 500 человек, протестующим в Анкаре и Стамбуле позволили атаковать израильские диппредставительства и сжечь их флаг. Подчеркну — аккуратно атаковать — чтобы никто не погиб, ничего серьёзно не было разрушено, но вроде как происходит имитация того, что власть идёт навстречу народу в его праве на выражение справедливого гнева.

А несколько дней назад в городе Адана полицейским пришлось применить слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик. При всём внешнем накале страстей и в этот раз всё прошло спокойно.

Что происходит на базе НАТО

Кстати, авиабаза Инджирлик — это отдельная история, не зря протестующие выбрали её своей мишенью. Её не просто так считают главным символом "натовской оккупации" Турции: несмотря на то что официально командуют ей турки, фактически это закрытая территория Пентагона, его "якорь" в регионе. И она имеет для США помимо идеологического огромное практическое значение.

Эта база, будучи самым восточным аэродромом командования ВВС США и НАТО в Европе воспринимается Пентагоном как главный плацдарм едва ли не во всей Азии. Выгода от её использования была очевидна с самого начала: с одной стороны, она воспринималась как плацдарм для разведывательных операций против СССР, с другой — для быстрого реагирования на ближневосточные кризисы.

Инджирлик, в частности, активно использовался американскими ВВС во время вторжения в Ливан в 1958 году, а также в ходе операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991-м, а после — для патрулирования воздушного пространства Ирака к северу от 36-й параллели в соответствии с резолюцией ООН. Активно использовалась база и в войне против Афганистана, и снова против Ирака в 2003-м.

В Турции применили водомёты против митингующих в поддержку Палестины в провинции Адана при их попытке приблизиться к базе Инджирлик. Фото © ТАСС / AP / Mehmet Sancakzade

В последнем случае, правда, речь шла только о транспортниках, Анкара тогда запретила использовать базу для бомбардировок соседней страны, и это можно считать проявлением политической воли, что, в принципе, было нетрудно сделать, учитывая, что всё НАТО тогда отказало США в поддержке в той войне.

А вот после оккупации Турцией Северного Кипра и ввода США оружейного эмбарго Анкара закрыла все американские объекты на своей территории, за исключением базы в Измире и, конечно, Инджирлика.

Стоит отметить, что Анкара в последние годы активно использует фактор Инджирлика в своих торгах с Америкой, угрожая закрыть базу всякий раз, когда начинаются трения с Вашингтоном. Если вспомнить, попытку госпереворота в 2016 году совершил командующий базой, возглавив мятеж против Эрдогана. Наверное, Турции было бы логично вообще выйти из НАТО после такого.

Логично, но непрактично. Турция и НАТО нужны друг другу. Политики с обеих сторон могут говорить что угодно, но Турцию из НАТО не выгонят, и сама она не уйдёт. Та же ситуация с Инджирликом — Эрдоган может сколько угодно грозить выставить американцев, закрывать глаза на попытки "штурма" со стороны охваченного справедливым гневом населения, но ничего не изменится.

Предмет торга Анакары и Вашингтона — атомные бомбы

В свою очередь американцы любят припугнуть Анкару тем, что заберут оттуда свои атомные бомбы, которые там хранятся уже более полувека вопреки обязательствам по ДНЯО. 50 штук — самое большое хранилище ЯО в Европе!

Впрочем, это пустые угрозы. Помнится, сразу после попытки переворота летом 2016-го Вашингтон заявил, что забирает свои бомбы из Турции (которые он, по собственным уверениям, забрал ещё после окончания холодной войны). Тема вывоза бомб с Инджирлика и после неоднократно мелькала в турецкой и западной прессе, но никакой достоверной информации о том, что это действительно сделано, — нет.

Визит министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на авиабазу Инджирлик в Турции летом 2016 года. Фото © ТАСС / dpa / Jоrgen Sickmann

И это неудивительно. Американцам никогда не найти лучшего плацдарма в подбрюшье России для хранения своих ядерных зарядов, что бы они ни говорили. Но и для Турции критично, чтобы они там были. Во-первых, это резко повышает статус Турции как в исламском мире, так и внутри НАТО. Во-вторых, бомбы из Турции могут переехать туда, где они туркам в страшном сне не приснились бы. Когда в 2019-м глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пригрозил Вашингтону, что его страна может закрыть Инджирлик в ответ на санкции за покупку российских С-400.

В свою очередь тогдашний глава Госдепа Майк Помпео недвусмысленно намекнул, что бомбы могут быть перевезены в Грецию. Понятно, что на это туркам ответить нечем. Но грозить и обещать они будут, ибо нужно продолжать играть в субъектность. Как и в готовность защищать мусульман.

Нефть и газ или оккупанту в глаз

Несколько дней назад глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар заявил о том, что Турция прекращает реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики. Прошлой весной, когда Евросоюз взял курс на отказ от российского газа, настоящей сенсацией прозвучала новость о том, что Анкара и Тель-Авив договорились о прокладке трубопровода с месторождения "Левиафан" в Европу через турецкую территорию. И всё это спустя годы споров вокруг этого месторождения: Израиль хотел тянуть "трубу" через Кипр и Грецию, Турция категорически этому противилась. Казалось, что этот спор на десятилетия. Однако представилась возможность хорошо заработать на энергетических проблемах Европы — и недавние злейшие враги внезапно договорились.

Что теперь, всё сначала? А ведь на кону миллиарды, возможность для Турции замкнуть на себе все газовые потоки в Южную Европу. Вряд ли Эрдоган станет отказываться от всего этого ради Палестины.

Или вот ещё интересная деталь. 40 процентов нефти Израиль получает из Азербайджана. "Труба", по которой Баку снабжает эту не имеющую с ним границы страну топливом, называется БТД (Баку – Тбилиси – Джейхан) и проходит по территории Турции. А значит, Эрдоган может просто повернуть краник, и перед Тель-Авивом встанет трудноразрешимая дилемма — заправлять танки или электростанции.

Нет, конечно, нефть они найдут в другом месте, но ведь Эрдоган может! Но почему-то не делает. Наверняка есть готовая отговорка, мол, он просто транзитёр, не имеет права, контракт оплачен. Хотя представитель политбюро ХАМАС Абу Марзук накануне заявил турецкой газете Yeni Şafak, что движение призывает страны исламского мира к практическим действиям, которые помогут остановить гибель людей в Газе, например, прекращение поставок нефти Израилю. Очевидно, Эрдоган этого заявления не слышал или предпочёл не услышать.

Оно и понятно, бизнес есть бизнес. И вообще ему некогда — нужно ездить по миру и клеймить "проклятый Запад, не способный помешать агрессору", собирать миллионный митинг в Стамбуле.

Авторы Дмитрий Родионов