Глава МИД Турции напомнил Блинкену, что из-за израильских атак гибнут люди
Глава МИД Турции Фидан заявил Блинкену, что нужно прекратить огонь по Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что нужно прекратить израильские атаки на сектор Газа из-за гибели мирного населения. На переговорах в Анкаре 6 ноября политики также обсудили важность поставок гуманитарного груза.
"В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня", — сказал ТАСС источник в МИД Турции.
Он также сообщил, что Турция и США согласны, что необходимо предотвратить нанесение ущерба мирному населению, а также наладить поставки гуманитарной помощи. Собеседник агентства добавил, что стороны сошлись во мнении о решении конфликта путём создания двух государств.
Между тем с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон отправил в регион две авианосные группы, эскадрилью истребителей F-16 и 300 военнослужащих. По данным местного командования, это производится с целью усиления позиции США в регионе и "сдерживания дальнейшей агрессии". А сейчас ближневосточную группировку американского флота пополнила атомная подводная лодка класса "Огайо".
ТАСС / АР / Hatem Moussa