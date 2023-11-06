Глава МИД Турции напомнил Блинкену, что из-за израильских атак гибнут люди

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что нужно прекратить израильские атаки на сектор Газа из-за гибели мирного населения. На переговорах в Анкаре 6 ноября политики также обсудили важность поставок гуманитарного груза.

"В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня", — сказал ТАСС источник в МИД Турции.