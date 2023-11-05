На Ближний Восток прибыл второй авианосец ВМС США

На Ближний Восток прибыла ударная группа Военно-морских сил Соединённых Штатов во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр"). Об этом сообщили представители Центрального командования Пентагона (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети Х.