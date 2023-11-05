На Ближний Восток прибыл второй авианосец ВМС США
СЕНТКОМ: На Ближний Восток прибыл авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / Official U.S. Navy Page
На Ближний Восток прибыла ударная группа Военно-морских сил Соединённых Штатов во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр"). Об этом сообщили представители Центрального командования Пентагона (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети Х.
"Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Д. Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе", — говорится в сообщении.
Напомним, что 11 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта американский авианосец Gerald R. Ford ("Джеральд Форд") прибыл в восточную часть Средиземного моря. Также в Пентагоне сообщали, что власти США рассматривали возможность отправки к берегам Израиля второго атомного авианосца Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр").