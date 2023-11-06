США пригнали на Ближний Восток подлодку с ядерными ракетами
Атомная подлодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток
Ближневосточную группировку американского флота пополнила атомная подводная лодка класса "Огайо". О наращивании сил в регионе сообщила пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).
"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США", — сказано на странице CENTCOM в соцсети X.
С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон отправил в регион две авианосные группы, эскадрилью истребителей F-16 и 300 военнослужащих. По данным местного командования, это производится с целью усиления позиции США в регионе и "сдерживания дальнейшей агрессии".
Между тем в конце октября ВВС США нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, приказ об атаке поступил напрямую от президента страны Джо Байдена.
Flickr / U.S. Pacific Fleet