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6 ноября, 00:41

США пригнали на Ближний Восток подлодку с ядерными ракетами

Атомная подлодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток

Ближневосточную группировку американского флота пополнила атомная подводная лодка класса "Огайо". О наращивании сил в регионе сообщила пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).

"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США", — сказано на странице CENTCOM в соцсети X.

С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон отправил в регион две авианосные группы, эскадрилью истребителей F-16 и 300 военнослужащих. По данным местного командования, это производится с целью усиления позиции США в регионе и "сдерживания дальнейшей агрессии".

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Между тем в конце октября ВВС США нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, приказ об атаке поступил напрямую от президента страны Джо Байдена.

Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Илья Пушкарев
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