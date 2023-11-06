США пригнали на Ближний Восток подлодку с ядерными ракетами

Ближневосточную группировку американского флота пополнила атомная подводная лодка класса "Огайо". О наращивании сил в регионе сообщила пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).

"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США", — сказано на странице CENTCOM в соцсети X.

С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон отправил в регион две авианосные группы, эскадрилью истребителей F-16 и 300 военнослужащих. По данным местного командования, это производится с целью усиления позиции США в регионе и "сдерживания дальнейшей агрессии".