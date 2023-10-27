Регион

Уведомления отключены

27 октября, 19:15

США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61

Пентагон: США намерены модернизировать ядерную бомбу B61

<p>Ядерная бомба В61. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/B61#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:B-61_bomb.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia </a></p>

Ядерная бомба В61. Обложка © wikipedia

Вашингтон принял решение модернизировать термоядерную бомбу B61 до варианта B61-13. Как сообщили в Пентагоне, при этом общее число боеприпасов в арсенале США не изменится.

"США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения Конгресса и выделения им соответствующих средств", — сказано в распространённом ведомством заявлении.

В Пентагоне заверили, что такое решение не является реакцией на отдельные международные события, а "отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире".

Модернизированная бомба должна будет сменить часть запасов модификации 7-1. Ожидается, что она будет такой же мощной, как и В61-12.

Термоядерная бомба B61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Она представляет собой преобразование ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. На данный момент американцами произведено двенадцать вариантов B61. Последним является 12-я модификация без боевого заряда. Испытания данного вида прошли в 2015 году. По мнению экспертов, B61-12 будет самым опасным ядерным оружием Вашингтона.

В ООН обеспокоены "неверным" курсом ядерного разоружения после шага России

В ООН обеспокоены "неверным" курсом ядерного разоружения после шага России

Ранее на ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. Испытания проводились в среду, 18 октября. В России в этот день Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров