США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61
Пентагон: США намерены модернизировать ядерную бомбу B61
Ядерная бомба В61. Обложка © wikipedia
Вашингтон принял решение модернизировать термоядерную бомбу B61 до варианта B61-13. Как сообщили в Пентагоне, при этом общее число боеприпасов в арсенале США не изменится.
"США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения Конгресса и выделения им соответствующих средств", — сказано в распространённом ведомством заявлении.
В Пентагоне заверили, что такое решение не является реакцией на отдельные международные события, а "отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире".
Модернизированная бомба должна будет сменить часть запасов модификации 7-1. Ожидается, что она будет такой же мощной, как и В61-12.
Термоядерная бомба B61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Она представляет собой преобразование ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. На данный момент американцами произведено двенадцать вариантов B61. Последним является 12-я модификация без боевого заряда. Испытания данного вида прошли в 2015 году. По мнению экспертов, B61-12 будет самым опасным ядерным оружием Вашингтона.
Ранее на ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. Испытания проводились в среду, 18 октября. В России в этот день Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).