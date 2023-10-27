США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61

Вашингтон принял решение модернизировать термоядерную бомбу B61 до варианта B61-13. Как сообщили в Пентагоне, при этом общее число боеприпасов в арсенале США не изменится.

"США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения Конгресса и выделения им соответствующих средств", — сказано в распространённом ведомством заявлении.

В Пентагоне заверили, что такое решение не является реакцией на отдельные международные события, а "отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире".

Модернизированная бомба должна будет сменить часть запасов модификации 7-1. Ожидается, что она будет такой же мощной, как и В61-12.